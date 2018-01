Chef francês Paul Bocuse morre aos 91 anos

O chef também fez crescer seu negócio e suas habilidades na cozinha, construindo um império gastronômico global - Reprodução

O ministro do Interior da França, Gérard Collomb, anunciou neste sábado, 20, que Paul Bocuse, chef de cozinha francês mundialmente famoso, morreu aos 91 anos. Collomb anunciou nas redes sociais que o "Sr. Paul era a França. Simplicidade e generosidade. Excelência e arte de viver."

Desde 1965, Paul Bocuse tinha três estrelas no Guia Michelin, bíblia da gastronomia mundial, com seu restaurante localizado no subúrbio de Lyon. O chef também fez crescer seu negócio e suas habilidades na cozinha, construindo um império gastronômico global.