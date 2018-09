Chef empreendedor Cumpade João palestra sobre a cultura nordestina em evento da UEMS

Da Paraíba, o chef João Barreto - conhecido como Cumpade João - fará palestra no último dia do evento, sexta-feira, 28 - Foto: Reprodução

Cultura, patrimônio e turismo serão tema de debates até esta sexta-feira, (28) na Universidade Estadual de MS. A sétima edição do Empretur – Turismo, Cultura e Patrimônio, seminário que irá abordar as questões relativas ao segmento - acontece no auditório da UEMS, em Campo Grande, desde quarta-feira, (26), e contará com a presença de representantes de instituições ligadas ao setor, além de empresários e técnicos.

Estão programadas palestras e mesas-redondas cujos debates irão promover ações para o fomento das áreas, bem como apresentação de “cases” de sucesso.

Da Paraíba, o chef João Barreto - conhecido como Cumpade João - fará palestra no último dia do evento, sexta-feira, 28.