Chay Suede lança música 'Chora Pra Ver Como É' em seu aniversário

O ator e cantor Chay Suede completou 28 anos de idade na terça-feira, 30, e aproveitou para lançar um novo single, Chora Pra Ver Como É. A música faz parte de um projeto do artista, que já havia lançado um álbum solo em 2013, e recebeu o nome de O Sal.

Chay anunciou o projeto pela primeira vez em seu Instagram, em 17 de junho, e revelou que ele será um EP, que geralmente tem menos músicas do que um álbum. O ator contou que as músicas foram escritas por ele e por seu amigo, Rodrigo Peirão.

"Me animei com as músicas novas, porque canções recém compostas trazem ânimo fresco sempre", contou ele, revelando que voltou a escrever músicas em 2019. Chay fez parte dos álbuns do grupo Rebeldes, formado por cantores que também atuavam na série da Record, baseada na homônima mexicana, e lançou um álbum solo, Chay Suede, em 2013 e um álbum em 2016, Aymorecó, quando formou uma dupla com Diogo Strausz.

Na descrição do vídeo de Chora Pra Ver Como É, a canção é definida como uma mistura de jazz e funk, que "aprofundando-se para a experiência pessoal de transformação e renovação através das lentes de alguém cuja música estará para sempre entrelaçada com sua identidade".

