Chay Suede e Laura Neiva terminam noivado

Chay Suede e Laura Neiva não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela assessoria dos artistas. Os dois estavam noivos e o casamento estava marcado para o dia 15 de dezembro, no Rio de Janeiro.

"Confirmamos que o atores Laura Neiva e Chay Suede estão se separando. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre", diz o comunicado da assessoria.

O casal se conheceu em 2013, durante as gravações do filme Lascados, e começou a namorar no ano seguinte.