Chanel tem primeiro modelo negro em desfile após 109 anos

Alton Mason fez história como o primeiro modelo negro a cruzar as passarelas de um desfile da Chanel. Apesar de Pharrell Williams também ter participado do mesmo desfile, Mason foi o primeiro modelo profissional homem a desfilar nos 109 anos de história da grife francesa.

"Abençoado por desfilar pela Chanel no Museu do MET. Isso é um momento que nunca esquecerei. Ter a oportunidade de ver toda a arte dentro do museu e trabalhar com esse time incrível foi surreal. Ser o primeiro modelo negro a desfilar pela Chanel. O que? Ainda não consigo acreditar", escreveu em seu Instagram.

Mason estreou pela Chanel em 4 de dezembro, em desfile inspirado na cultura egípcia e realizado dentro do Metropolitan Museum de Nova York, nos Estados Unidos. A coleção do desfile Métiers dArt foi feita por artesãos de todos os ateliers do grupo.

