Chanel realiza desfile no Metropolitan Museum, em Nova York

A Chanel realiza nesta terça, 4, o desfile Métiers d'Art, da coleção feita pelos artesãos de todos os ateliers do grupo, no Metropolitan Museum of Art, o MET, em Nova York. A apresentação, que tem como convidados Penélope Cruz, Pharrell Williams, Julianne Moore, Margot Robbie, Marion Cotillard, Lily Rose Depp e Sophia Coppola, está marcada para às 19 horas (22 horas no horário de Brasília). Logo em seguida, os convidados irão para uma festa exclusiva no Central Park.

O evento será inspirado na história de Coco Chanel com a Big Apple. Ela foi à Nova York em 1931, quando ficou hospedada no Pierre Hotel. "Karl Lagerfeld está muito conectado com a megalópole norte-americana, que tem uma luz e uma energia que ele sempre amou captar", explica a marca em comunicado. A apresentação também marca a primeira coleção da grife sem couro de animais exóticos, como jacarés, lagartos e cobras, ou pele.

Esta não é a primeira vez que a Chanel escreve um capítulo de sua história na cidade. Em 2007 realizou o desfile Resort no Grand Central Terminal e apresentou sua coleção Métiers d'Art em sua loja na Quinta Avenida. No mesmo ano, o Costume Institute, o departamento de moda do MET, realizou uma exposição que celebrava o legado da grife.