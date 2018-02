Chanel e Farfetch criam acordo global de desenvolvimento de tecnologia

Como parte da parceria, a Chanel também irá investir na Farfetch, se tornando uma das acionistas do e-commerce - Foto: E+ Estadão

Nesta segunda-feira, 19, a Farfetch e a Chanel anunciaram um grande acordo global. A plataforma de e-commerce de moda, considerada uma das maiores do ramo no mundo, une forças com a grife francesa para alavancar sua tecnologia e oferecer aos clientes uma experiência personalizada de compras. Como parte da parceria, a Chanel também irá investir na Farfetch, se tornando uma das acionistas do e-commerce.

"Acreditamos que o futuro das compras de luxo está em reinventar a experiência do consumidor, tanto online quando offline. Chamamos esta visão de 'varejo aumentado' - trazendo a magia das compras em uma butique física, junto com as vantagens de serviços digitais", explica José Neves, fundador e CEO da Farfetch.

"Queremos oferecer aos nossos clientes a oportunidade da experimentar os valores da grife e sentir que isso é único e autêntico, como a Chanel", diz Bruno Pavlovsky, diretor de moda da marca.