Chanel cria conta no Instagram dedicada a amantes da beleza

Na quarta-feira, 21, a Chanel vai lançar a sua nova conta no Instagram, dedicada a comunidade do mundo da beleza, chamada @welovecoco. O seu foco será divulgar criações de maquiadoras, influenciadoras e até mesmo amadores usando os produtos da linha de maquiagem da grife.

Essa é a primeira vez que uma grande marca de beleza cria uma plataforma focada em conteúdo criado por usuários das redes sociais, e é uma forma diferente de aproximar a maison de luxo aos seus consumidores. No começo do ano, a Chanel também lançou o perfil @chanel.beauty, voltado apenas para os seus lançamentos de beleza e dicas de maquiadores que são patrocinados pela maison. Porém, no @welovecoco, o foco é a comunidade.

De acordo com o site da revista Harper's Bazaar, não importa a quantidade de seguidores que a pessoa tem, mas sim, um conteúdo bonito e inspirador. Para participar, basta marcar o perfil na foto de preferência e usar a hashtag #welovecoco.