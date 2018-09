Chamamezerios visitam o prefeito Marquinhos Trad

IMG_5158 (Copy)

O prefeito Marquinhos Trad recebeu no gabinete a delegação de autoridades de Cultura e Turismo da Província de Corrientes da Argentina em função do segundo Festival do Chamamé que está acontecendo na Capital na Praça do Rádio Clube.

Para Márcio Nina do Instituto do Chamamé MS, a visita ao prefeito Marquinhos Trad é muito importante e a Prefeitura está apoiando o evento. “Viemos até ao gabinete mostrar um pouco da nossa cultura musical por meio do grupo Pajanto e Silvestre com a apresentação das canções Km 11 e La calandria.

De acordo com a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun o evento começou na quarta-feira e vai até o domingo.

Nesta sexta-feira (21) o evento acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo e sábado e domingo volta para a Praça do Rádio Clube.

“É um evento que terá várias apresentações culturais e principalmente com o Chamamé e que mostra a integração musical e a importância do Chamamé para o Estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande é cidade irmã de Corrientes e esta visita fortalece esta parceria”, disse Nilde.

Lenilde Ramos destaca a grandiosidade do evento para Campo Grande levando em consideração que nosso estado é o mais chamamezeiros do Brasil reconhecidamente falando.

“Existe um caminho, além do gosto pessoal pelo Chamamé que foi construído a partir de 1980 por grandes músicos daqui e instituições foram feitas, inclusive a Instituição Cultural do Chamamé. E agora as pessoas estão amadurecendo para este caminho que foi feito que é considerar Campo Grande a cidade irmã de Corrientes, como já foi feito. Vamos trazer o movimento para profissionalizar ainda mais o Chamamé em nosso estado”, finaliza Lenilde.