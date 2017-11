Cesar Tralli é 'trollado' ao vivo por internauta por conta de roupa 'inadequada'

O apresentador do SPTV 1ª Edição, César Tralli, foi "trollado" por um internauta no jornal desta terça-feira, 21.

Tudo começou por conta da exibição de uma reportagem realizada por Tralli em setembro de 1995, a respeito da implementação do rodízio de veículos em São Paulo, na qual o jornalista, então com 24 anos, aparecia vestindo um terno muito largo.

Até o próprio Tralli teve de falar do gosto duvidoso do traje. "Sérgio do céu", disse ele ao especialista em transportes Sérgio Ejzenberg, "pior que a poluição, só aquele meu terno de 25 anos atrás. Você viu que maravilha", brincou. "Estava elegante, estava bom", respondeu o convidado.

No encerramento do programa, Tralli leu um tuíte de um usuário lhe relembrando a escolha da roupa para fazer a matéria. "Há 25 anos, o César Tralli usava um terno maior do que ele. Agora, só no slim fit. Nada como o tempo", escreveu o internauta Luciano Testa. "É, Luciano, a gente tem que se cuidar, meu amigo, vai ficando velho", disse o jornalista.