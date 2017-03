Cerâmica indígena é tema de workshop promovido pela TVE e Secretaria de Cultura

Nesta segunda feira (6) no auditório da TVE, localizado no Palácio das Comunicações J. Barbosa Rodrigues, Parque dos Poderes, pesquisadores da Uniderp/Anhanguera, UFMS e Fundação de Cultura realizarão por três dias um workshop sobre a cerâmica indígena.

O evento apresenta resultados de pesquisas e discutirá as inovações sobre o artesanato das etnias Kadiwéu, Terena e Knikinau. O secretário de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Athayde Nery abre os trabalhos palestrando sobre;” Políticas Públicas na área de cultura e artesanato indígena; a experiência da Fundação de Cultura de MS”.

O workshop acontece durante 6,7 e 8 de março e tem a intenção de discutir experiências e reflexões importantes ao artesanato indígena. Busca ainda sistematizar recomendações para aperfeiçoar a produção do mercado para a cerâmica artesanal das etnias Kadiwéu, Terena e Kinikinau.

O professor do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp e coordenador do projeto de pesquisa “Artesanato Indígena Mudanças e Inovações Tecnológicas em Mato Grosso do Sul”, Gilberto Luiz Alvez diz que o projeto se preocupa em ajudar nas inovações da cerâmica para ampliar seu mercado, uma oportunidade para que sejam apresentados resultados.

Para Alvez, a cerâmica indígena é um importante símbolo cultural do estado e precisa ser discutida. “Nós temos nos omitido em relação a qualquer tipo de apoio que possa ser dado ao artesanato indígena. Há diversas instituições hoje que têm programas de apoio ao artesanato, contudo você não tem uma única iniciativa de apoio direto ao artesanato indígena. Nós entendemos que era uma dívida que nós tínhamos com as comunidades indígenas também no sentido de assegurar visibilidade ao seu trabalho.”

Programação

O evento começa às 8h, na segunda-feira (6), no auditório da TV Educativa (TVE), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. As apresentações serão gravadas e segundo Alvez, poderão compor um livro digital. “O Governo do estado, através da TVE, de seu presidente Bosco Martins, do secretário Athayde e toda sua equipe foi muito gentil ao nos colocar a possibilidade de utilizar o anfiteatro para a realização desse evento. Nesta oportunidade, inclusive, nós faremos as gravações de todas as apresentações e estas apresentações devem sistematizar um livro. Elas todas serão utilizadas em um livro temático que será editado em seguida”. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público que pode se inscrever no local e termina na quarta-feira, dia 8, com uma visita aos polos oleiros Terena e KiniKinau no município de Miranda.

Veja Também

Comentários