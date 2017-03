Workshop discute artesanato das etnias Kadiwéu, Terena e Knikinau

Começou nesta segunda-feira (6), o workshop “Artesanato Cerâmico Indígena em Mato Grosso do Sul”, no Palácio das Comunicações J. Barbosa Rodrigues, discutindo experiências e reflexões importantes ao artesanato indígena.

O primeiro dia reuniu pesquisadores da Uniderp/Anhanguera, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FCMS), Fundação de Cultura e outras instituições.

Durante a abertura, o secretário de cultura Athayde Nery palestrou sobre políticas públicas na área cultural. “A grande questão é o que nós iremos apresentar daqui a dez anos quando o assunto for políticas públicas para o povo indígena. Esse assunto em termos de Estado, em termos institucionais, precisa ser assumido pela sociedade”, enfatizou Athayde.

O evento é gratuito e aberto ao público, que pode se inscrever no local. No dia oito termina com uma visita aos polos oleiros Terena e KiniKinau no município de Miranda.

O encontro é promovido pelo Governo do Estado, por meio da TV Educativa do MS e Secretaria de Cultura Turismo, Empreendedorismo e novação (Sectei), e acontece durante 6,7 e 8 de março apresentando resultados de pesquisas e discutindo inovações sobre o artesanato das etnias Kadiwéu, Terena e Knikinau.

