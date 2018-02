Centro Cultural recebe seleção de elenco para novo espetáculo de grupo da capital

O critério para a seleção terá como base os depoimentos biográficos em que cada um deles apresente suas especialidades - Divulgação

O Centro Cultural José Octávio Guizzo receberá nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 16 às 19 horas, a seleção de elenco do “Projeto Amadores – O que você gostaria de dizer através do teatro e não teve oportunidade?” direcionada para pessoas de 16 a 60 anos para fazerem parte do novo espetáculo da Cia Teatral OFIT.

O projeto tem direção de Nill Amaral e selecionará artistas e técnicos não profissionais para desenvolver espetáculo teatral com investimentos do Fundo de Apoio ao Teatro de Campo Grande (FOMTEATRO), por meio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campo Grande (Sectur) e com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Para participar, os artistas amadores terão de acessar o site www.ciaofit.com.br e responder a Ficha de Inscrição que vem acompanhada de uma entrevista/questionário e principalmente a pergunta: O que você gostaria de dizer através do teatro e não teve oportunidade? Feito isso, o artista deve esperar a resposta no e-mail que cadastrar na ficha.

O projeto Amadores: O que você gostaria de dizer através do teatro e não teve oportunidade? traz como proposta a realização de um espetáculo inédito, a ser concebido a partir da integração entre os profissionais e artistas amadores. Estes últimos, serão convocados a partir de uma seleção, resultante de um chamamento a ser divulgado nos veículos de comunicação, anúncio, mídias sociais e jornais.

Serão selecionados por meio de entrevistas integrantes “não profissionais”, artistas amadores com particularidades distintas, que ao serem selecionados participarão de um workshop e, posteriormente, formarão parte do elenco do espetáculo, cuja dramaturgia terá como escopo de construção as interações e experimentações produzidas durante o workshop por meio dos depoimentos dos artistas amadores.

O critério para a seleção terá como base os depoimentos biográficos em que cada um deles apresente suas especialidades, priorizando fontes e vias que possibilitem um corpus heterogêneo e diverso, para que o ato da partilha de experiências pessoais questione nossa relação com a arte.

Segundo o diretor da Cia OFIT, Nill Amaral, o Workshop servirá como experiência para fortalecer a seleção dos artistas amadores que irão compor o espetáculo. “Ele será centrado na composição da dramaturgia por meio dos depoimentos e, além disso, visa oferecer aos participantes previamente selecionados elementos propulsores para a prática teatral que desencadeiem novos processos de criação e elaboração da cena a partir dos novos registros da teatralidade”, adianta Nill.

Para os integrantes selecionados que participarão do espetáculo, haverá o pagamento de um cachê correspondente ao valor de um salário mínimo mensal para os ensaios e cumprimento de temporada de 05 (cinco) apresentações.

Serviço: A seleção será realizada no CCJOG que está localizado na rua 26 de Agosto, 453, entre a Calógeras e a 14 de Julho nos dias 15 e 16 de fevereiro das 16 às 19 horas, inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo site www.ciaofit.com.br