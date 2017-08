Centro Cultural recebe na quarta-feira exposições que aborda os indígenas e a natureza

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), recebe na quarta-feira (16 de agosto), às 19h, as exposições “Caduvéos” da artista Andrea Luz na Galeria Wega Nery e “Natureza em Xilogravura” da artista Clara Rahe na sala Ignês Corrêa da Costa, ambas exposições tem curadoria do artista plástico Jonir Figueiredo através do Mbayarte – Núcleo de Produções Artísticas de Mato Grosso do Sul. A abertura das exposições contará com a apresentação da cantora e compositora Lenilde Ramos.

A exposição “Caduvéos” da artista visual e arquiteta Andrea Luz é fruto de muita pesquisa sobre os nativos brasileiros e domina a técnica com pastel seco e oleoso, tendo os caduvéos como seu foco principal. As crianças ou curumins, como que surgissem de um sonho imaginário, onde a iconografia, grafismos e tatuagens faciais destacam-se, enaltecendo a importância dessa nação guaicuru, os primeiros habitantes de Mato Grosso do Sul.

“Nos 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul, Andrea Luz deixa fluir a sua curiosidade e pesquisa com talento e dedicação. Demonstra que só o artista tem a visão reveladora e ampla da nossa cultura regional-universal”, explica o curador Jonir Figueiredo.

Já a exposição da artista Clara Rahe “Natureza em Xilogravura”, aborda uma das mais tradicionais técnicas da gravura. A artista entre outras técnicas das artes visuais tem um apreço pela xilogravura. Fez aulas com diversos mestres, entre eles destacam: Vânia Pereira (in memoriam) de Mato Grosso do Sul, mestra de diversas técnicas de gravura; José Lima (in memoriam) do Rio de Janeiro. Foi por alguns anos discípula de outra grande artista-mestra Ignês Corrêa da Costa (in memoriam) de quem assimilou técnicas do desenho, cores e formas.

“Nesta mostra Clara Rahe, nos brinda com dez xilogravuras do seu acervo bastante vasto. Dando-nos uma aula de criatividade e amor a arte”, relata Figueiredo.

As exposições da Galeria Wega Nery têm a proposta de divulgar a produção artística contemporânea, dando visibilidade para artistas iniciantes ou consagrados, que desenvolvam trabalhos em harmonia com as linguagens atuais da arte.

A exposição estará aberta à visitação de terça a sábado até o dia 23 de agosto. Mais informações podem ser obtidas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, 453, entre avenida Calógeras e rua 14 de Julho ou pelo telefone (67) 3317-1795.

