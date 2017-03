Centro Cultural recebe conferência gratuita “A Música e a Saúde”

A Associação Cultural Gnóstica Samael Lakshmi (ACGSL) com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), realiza a conferência gratuita “A Música e a Saúde”, nessa sexta feira (17 de março), às 18 horas, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O evento tem classificação livre e duração aproximada de 100 minutos.

Na conferência será abordado de forma profunda, porém prática, como a música e o som podem se tornar uma forte terapia para vencer o desânimo e o tão prejudicial estresse.

Também buscará incentivar a cultura da música e despertar a consciência e o interesse nas pessoas para utilizar a música e o som como instrumento para o autoconhecimento e para o desenvolvimento humano.

“O evento tem por objetivos ilustrar como a música influencia a nossa saúde física, os nossos estados de ânimo e nossa saúde mental. Como utilizar essa ferramenta chamada música ao nosso favor, para que nos tornemos pessoas mais saudáveis, produtivas e inspiradas”, explica o ministrante formado na Grécia: Thiago De Carli que também é o coordenador da ACGSL no Mato Grosso do Sul.

A ACGSL é uma Associação Internacional, tem sua sede na Grécia, próximo ao Monte Olimpo, lugar histórico onde sempre se motivou a filosofia, a reflexão, a cultura elevada e o despertar. Está presente em diversos países da Europa e das Américas como: Itália, Espanha, Alemanha, França, México, Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Venezuela, Colômbia, dentre outros. No território brasileiro está presente no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A ACGSL é uma associação sem fins lucrativos, e em toda cidade que se encontra promove a cultura e o conhecimento humano nas diversas áreas do saber através de palestras, cursos, workshops, eventos na rádio e entrevistas na TV.

Para participar basta chegar com antecedência no local, munido de muito interesse e vontade de aprender. O Centro Cultural José Octávio Guizzo fica na rua 26 de Agosto, 453 entre a avenida t Calógeras e a 14 de Julho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 99287-6822.

Veja Também

Comentários