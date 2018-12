Centro Cultural realiza palestra gratuita abordando o tema esculturas

Campo Grande (MS) – Acontece nesta sexta-feira (21.12), às 19h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), a palestra gratuita Vincos sobre escultura e modelagem com o artista Joni Lima que marca o encerramento da oficina de “Iniciação em Escultura: Modelagem” que ocorreu nos meses de novembro e dezembro.

O evento tem classificação indicativa de 12 anos e abordará os caminhos que levaram o artista à escultura e sua trajetória nas Artes Visuais; na qual a oficina é um novo caminho artístico para troca de conhecimentos. Além da palestra, o público poderá apreciar, no hall de entrada, os resultados obtidos pelos alunos da oficina.

“Depois de uma trajetória de produção em ateliê, pesquisando e produzindo sozinho – na maioria das vezes – passei a sentir a necessidade de dividir as técnicas e percepções que adquiri sobre a escultura ao longo dos anos. Sendo assim, surgiu a possibilidade de dirigir a oficina de “Iniciação em Escultura: Modelagem”, com a proposta de desenvolver como estudo a produção de um busto ou um personagem de animação, a ideia de aceitar a escolha em aberto foi uma maneira de deixar os alunos mais livres com suas características pessoais e assim desenvolver seus potenciais, tanto estético quanto simbólicos”, explica.

“Como resultado, tivemos uma variação muito grande tanto nos temas das esculturas, quanto no trato pessoal com a técnica, claro que de acordo com as experiências anteriores de cada aluno. Foi muito gratificante perceber que cada aluno ali, possivelmente desenvolveria uma peça sozinho, mas que com a oficina a possibilidade se concretizou”, relata.

“Ver a pluralidade de peças produzidas na Oficina, me fez pensar sobre a necessidade de manifestar a criatividade individual de cada um, principalmente pela expressão das ideias contidas em cada escultura e, outro ponto muito importante a destacar é a concretização de uma ideia através do planejamento e do esforço mental e emocional do indivíduo”, conta animado o artista.

Ministrante

Joni Lima que se dedica ao estudo da escultura desde sua formação em Artes Visuais, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); participou de exposição no Museu de Arte Contemporânea (Marco), já ganhou o prêmio aquisição pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e, nesse ano, ganhou o prêmio de melhor conjunto de obras pelo Festival de Artes Plásticas de Campo Grande que ocorreu no Armazém Cultural.

Mais informações podem ser obtidas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, 453 Centro (entre avenida Calógeras e a rua 14 de Julho) ou pelo telefone (67) 3317-1795.

Contato para a Imprensa:

Joni Lima: 99175-7939

Texto e fotos: Jefferson Benicio – Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)