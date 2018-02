Centro Cultural realiza bate-papo com artistas da exposição “Das Necessidades Existenciais”

O bate-papo é um evento gratuito e voltado para todo público interessado em arte - Divulgação

Acontece na próxima quarta-feira (7.2), no Centro Cultural José Octávio Guizzo, das 19h às 21h, um bate-papo com alguns dos artistas cujos trabalhos estão em cartaz na mostra “Das Necessidades Existenciais”, dos bacharéis em Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) na Galeria Wega Nery e na sala Ignês Correa da Costa. O bate-papo é um evento gratuito e voltado para todo público interessado em arte e conhecimento sobre os processos criativos que envolvem as obras.

“Durante o ano de 2017, os artistas recém-egressos do curso de Artes Visuais da UFMS dedicaram-se intensamente com seus orientadores ao processo criativo de seus trabalhos finais e cada um dos projetos que encerram a graduação desses novos artistas que resulta de um percurso de escolhas que passam por mudanças e surge não só do fazer prático, mas de um longo tempo de observação do mundo, pesquisas, experimentações e construção poética, resultou na exposição realizada em dezembro”, relata a professora do curso de Artes Visuais da UFMS e artista Priscilla Pessoa.

“E é em torno das obras resultantes dessa trajetória que vai girar a conversa com 11 dos 14 artistas participantes da exposição: Amanda Mamede, Daniel Cota, Fernanda Moussalem, Kahena Loureiro, Karen Belmont, Lucia Ribeiro, Márcia Albuquerque, Maria Carolina Rodrigues, Patrick Oliver, Suzuko Yamazaki e Vinícius Brandão e convidamos a sociedade de forma geral a participar desse evento”, explica Priscilla, que também é a organizadora da mostra e do bate-papo.

Serviço: A exposição que ficaria até 31 de janeiro foi prorrogada até 15 de fevereiro e estará aberta à visitação de terça a sexta das 8h às 22h, sábado das 8h às 20h e domingo das 14h às 19h. Mais informações podem ser obtidas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, 453, entre a Calógeras e a 14 de Julho ou pelo telefone 3317-1795.