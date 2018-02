Centro Cultural realiza bate-papo com artistas da exposição “Das Necessidades Existenciais”

Acontece na próxima quarta-feira (7 de fevereiro), no Centro Cultural José Octávio Guizzo, das 19 às 21 horas, um bate-papo com artistas que estão expondo trabalhos na mostra “Das Necessidades Existenciais”, dos bacharéis em Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) na Galeria Wega Nery e na sala Ignês Correa da Costa. O bate-papo é um evento gratuito e voltado para todo público interessado em arte e conhecimento sobre os processos criativos que envolvem as obras.

“Durante o ano de 2017, os artistas recém-egressos do curso de Artes Visuais da UFMS dedicaram-se intensamente com seus orientadores ao processo criativo de seus trabalhos finais e cada um dos projetos que encerram a graduação desses novos artistas que resulta de um percurso de escolhas que passam por mudanças e surge não só do fazer prático, mas de um longo tempo de observação do mundo, pesquisas, experimentações e construção poética, resultou na exposição realizada em dezembro”, relata a professora do curso de Artes Visuais da UFMS e artista Priscilla Pessoa.

“E é em torno das obras resultantes dessa trajetória que vai girar a conversa com 11 dos 14 artistas participantes da exposição: Amanda Mamede, Daniel Cota, Fernanda Moussalem, Kahena Loureiro, Karen Belmont, Lucia Ribeiro, Márcia Albuquerque, Maria Carolina Rodrigues, Patrick Oliver, Suzuko Yamazaki e Vinícius Brandão e convidamos a sociedade de forma geral a participar desse evento”, explica Priscilla que também é a organizadora da mostra e do bate-papo.

Serviço: A exposição que ficaria até 31 de janeiro foi prorrogada até 15 de fevereiro e estará aberta à visitação de terça a sexta das 8 às 22 horas, sábado das 8 às 20 horas e domingo das 14 às 19 horas. Mais informações podem ser obtidas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, 453, entre a Calógeras e a 14 de Julho ou pelo telefone 3317-1795.