Exposições “Labirintos Contínuos” e “Eu, Tu, Ela” abrem em outubro para visitação

Campo Grande (MS) – O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) realizará no dia 10 de outubro, às 19h, a vernissage das exposições selecionadas por edital: “Labirintos Contínuos” da artista plástica capixaba Pamela Reis e da exposição “Eu, tu, ela” da douradense Bi Miura que acontecerão, respectivamente, na galeria Wega Nery e na sala Ignês Corrêa da Costa.

A exposição “Labirintos Contínuos” é uma série que propõe um “acaso previsto”, ressaltando o desenho como resultado de um movimento, que pode ser orgânico e ao mesmo tempo programado. O olhar, como desenhar, são atividades perceptivas e a percepção é sempre criativa. A artista não procura fazer formas novas, não é a paisagem pela paisagem como objeto, mas como forma de expressão de desenho significado por composições de linhas e manchas traçadas de forma organizada a partir da observação de dobras reais. Ao traçá-las, as relações vão se estabelecendo e formando novas possibilidades, relações de sobreposição, agregações de cheios e vazios.

Quanto à exposição “Eu, tu, ela” de Bi Miura mostra através de inúmeras técnicas, explorando a pluralidade e diversidade feminina em suas ilustrações, transferindo, a cada uma delas, uma personalidade única, que representa não só a própria artista, mas as fases e personalidades que toda mulher tem dentro de si.

Artistas

Pamela Reis é de Vitória, no Espírito Santo. Formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), realizou a primeira exposição individual em 2010, intitulada “Não lugares”. Já expôs em diversos estados brasileiros, com mostras coletivas e individuais. Foi premiada com Menção Honrosa – VIII Salão de Artes Plásticas se São José do Rio Preto – SP e no V Salão de Artes Plásticas de Suzano – SP.

Bi Miura é natural de Dourados (MS), onde vive, atuando na área de artes plásticas e educação. Formada em 2013 em Artes Visuais pelo Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), suas ilustrações dialogam com Frida Kahlo e Artemista Gentileschi, pintoras de extrema importância para a ascensão e luta pelo empoderamento feminino no âmbito artístico.

Trabalha principalmente com técnicas de aquarela e marcadores, fazendo as ilustrações primeiramente à mão, digitalizando-as e finalizando-as em programas profissionais de edição de imagens. O principal meio de divulgação de suas obras é pela internet, mais especificamente pelo Instagram, rede social em que a artista tem ganhado seguidores, clientes e admiradores em escala progressiva.

As exposições estarão abertas à visitação até 30 de novembro, de terça a sexta-feira, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 18h. Mais informações podem ser obtidas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, 453 Centro (entre avenida Calógeras e rua 14 de Julho) ou pelo telefone (67) 3317-1795.

Jeferson Benício – Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)

Fotos: Divulgação