Programa Educativo está com matriculas abertas para a oficina gratuita “Vivência Rítmica: Oficina de Percussão com Chico Simão”

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), através do Programa Educativo está com matriculas abertas de 8 a 10 de agosto com 10 vagas para a nova turma de oficina gratuita para iniciantes “Vivência Rítmica: Oficina de Percussão com Chico Simão”, direcionada para pessoas a partir de 12 anos. O curso será toda terça e quinta-feira das 18h às 21h e tem início em 15 de agosto e término em dezembro.

A oficina irá desenvolver durante uma vivência com os alunos permitindo o contato e expressão através dos instrumentos de percussão como os tambores de vários tipos, localidades, tamanhos e sons diferentes. Também desenvolverá a partir do corpo, do movimento de práticas através da percussão corporal. Jogos rítmicos com fundamentos da música como a pulsação, o ritmo, tensão-relaxamento, timbres e ritmo coletivo.

Os cursos e oficinas no Centro Cultural tem a função de aproximar o público com as diversas formas de arte ampliando o acesso de diversos públicos, respeitando e valorizando a essência da cultura.

Chico Simão iniciou sua carreira em São Paulo (SP), atuando como percussionista em eventos, workshops e apresentações musicais, com bandas e grupos independentes como Olho da Rua, Cia. das Artes Baque Bolado, Cia. Cênica Nau de Ícaros, Kamberimbá e das gravações dos Cds Nação Ameaçada com Afetos e Manifesta, com a Banda do Baque. Formado em Licenciatura em Educação Musical pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) trabalhou como percussionista concursado na Orquestra Sinfônica de Campo Grande de 2007 a 2014.

Em 2001 participou do musical Cambaio, com turnê nacional nas principais capitais do país. O espetáculo teve a direção de João e Adriana Falcão, direção musical de Lenine, letras de Chico Buarque e músicas de Edu Lobo. Em Recife (PE), gravou uma faixa no Cd Caribantu, de Lenine. No ano seguinte, em Campo Grande, Chico Simão realizou a primeira oficina de percussão voltada para o ritmo do Maracatu Nação de Baque Virado. No processo dessa oficina surgiu o grupo de percussão Bojomalê, onde atuou como músico e diretor musical em eventos como Festival de Inverno de Bonito 2003 e 2005, Festival América do Sul 2004 e 2007, 4º Prelúdios da Primavera e Festival Internacional de Música em Dourados.

Como baterista e percussionista gravou 2 CDs com a banda sul-mato-grossense Sarravulho e já trabalhou em diversas instituições com atividades culturais e musicais pelo Estado e como professor-técnico da Secretaria de Estado de Educação (SED).

Os interessados deverão encaminhar os seguintes dados: Nome completo, endereço, idade, profissão/ocupação e telefone para o e-mail centrocultural.jog@gmail.com com o título: Oficina de Percussão. No dia 11 será divulgada a lista dos inscritos pelo site. No primeiro dia de aula os alunos devem vir munidos de cópias do RG, CPF e comprovante de endereço.

No caso de menores de idade deverão vir acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação. O Centro Cultural fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro, em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.

Contato para a Imprensa: Chico Simão: 98408-4279

Texto e fotos: Jefferson Benicio – Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)

