Centro Cultural oferece gratuitamente workshop de Técnicas para Criação Coletiva em Musical

Campo Grande (MS) – O Centro Cultural José Octávio Guizzo unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Programa Educativo, abriu inscrições para o workshop gratuito de Técnicas para Criação Coletiva em Musical, direcionado a pessoas a partir de 16 anos e que já tenham alguma experiência artística, tendo como ministrante o ator e diretor Philipe Faria. O evento acontecerá de 21 a 23 de novembro, das 18h às 21h.

O workshop abordará técnicas contemporâneas de criação coletiva trabalhando “view points”, improvisação e escrita automática aplicada à pesquisa e desenvolvimento de uma ideia ou conceito. Serão empregadas técnicas de canto, teatro físico, interpretação para teatro musical e expressão corporal, utilizando-as para criar coletivamente musicais inéditos. Todo o material gerado a partir dos exercícios e encontros será documentado.

“Esse trabalho é direcionado para aqueles que já possuem alguma experiência em canto, dança ou interpretação e desejam ampliar seus conhecimentos na área dos musicais. O material criado será utilizado na pesquisa e desenvolvimento do musical “Epilepsia”, musical autoral, criado e dirigido por mim, com estreia para 2018”, explica o diretor Philipe Faria.

Philipe Faria é formado pela Escola de Teatro Martins Penna, no Rio de Janeiro, e mestre em Teatro Musical pela Central School of Speech and Drama, em Londres. É ator, cantor, diretor, compositor e já teve trabalhos realizados no Canadá, Portugal e Reino Unido. No Rio de Janeiro participou de musicais e novelas. Em Campo Grande há três anos, escreveu e dirigiu espetáculos musicais como “A Fantástica Fábrica de Arroz Doce” e “Cidades Invisíveis”, participou como ator e diretor musical na “Ópera do Malandro”, com o grupo Fulano di Tal, “Subcutâneo” com a companhia Teatro Dois e já dirigiu e ensinou mais de 700 alunos em escolas de Campo Grande.

Os interessados deverão ter no mínimo 16 anos e alguma experiência em canto, dança ou interpretação devendo encaminhar e-mail para phill.faria@gmail.com contendo breve currículo, além de nome completo, RG e CPF após o preenchimento das vagas a lista dos inscritos será veiculada neste site. A oficina terá certificado e 20 vagas. O CCJOG fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.

André Messias – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Fotos: Divulgação