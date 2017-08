Centro Cultural oferece a oficina gratuita de dramaturgia com o ator de Brasília Jonathan Andrade

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio de sua Difusão Cultural, está com inscrições abertas para a oficina gratuita de Dramaturgia “Experimentações e fluxos de criação”, direcionada para pessoas a partir de 14 anos. A oficina será ministrada pelo professor e dramaturgo Jonathan Andrade, de 13 a 17 de setembro, de quarta a sexta-feira, das 18 às 22 horas e no sábado e domingo das 14 às 18 horas no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A oficina pretende revisitar aspectos e princípios básicos de dramaturgia e “experienciar” possibilidades e dispositivos de criação de dramaturgia textual teatral. O trabalho será desenvolvido articulando principalmente procedimentos práticos, fundamentados por debates teóricos acerca desse ofício, tendo como foco principal: a provocação do olhar do aluno e o desenvolvimento de uma escrita autêntica e autônoma; o desenvolvimento da escrita a partir da experimentação de exercícios individuais e coletivos; a fricção com aspectos a serem provocados e orientados pelo ministrante. Ao longo da oficina, os participantes serão estimulados a criarem experimentos textuais.

Jonathan Andrade é professor de teatro, poeta, ator, diretor, dramaturgo e cenógrafo, bacharel em Artes Cênicas, com habilitação em Interpretação Teatral, pela Universidade de Brasília. É integrante fundador do Sutil Ato, grupo teatral de pesquisa no qual realiza experimentações nos campos da atuação, da cenografia, da dramaturgia autoral e das poéticas narrativas. Em sua trajetória artística assinou a direção de diversos espetáculos.

Com o espetáculo Autópsia, participou do Festival Internacional Cena Contemporânea (2014), um dos mais importantes festivais do país, tendo sido considerado pelo público e pela crítica, em enquete realizada pelo Correio Braziliense, o melhor espetáculo brasiliense da mostra, e também eleita melhor direção. Neste ano de 2017, apresentou em Lisboa e Porto a prática Aisthesis, com o qual também desenvolveu trabalho com Vera Mantero, considerada como uma das maiores coreográficas europeias do século.

Considerado um profissional de destaque na cena teatral de Brasília, expoente na direção de peças contemporâneas, atualmente Jonathan Andrade ensaia um novo trabalho em comemoração aos 10 anos de criação do Grupo Sutil Ato (em 2016), prepara-se para reestreia de Tsunami no Festival Cena Contemporânea e está em cartaz Caipora Quer Dormir – Um Espetáculo Infantil para Adultos, um novo trabalho contemplado pelo edital do Fundo da Arte e da Cultura do DF (FAC). Ainda nesse segundo semestre, estreia o espetáculo Autópsia – A continuação (Atos 3 e 4), também com patrocínio da Secretaria de Cultura do DF.

Serviço – Os interessados deverão encaminhar e-mail para programaeducativoccjog@gmail.com contendo as seguintes informações: Nome completo, RG, CPF, idade, endereço e celular, além de breve currículo, após o preenchimento das vagas a lista dos inscritos será veiculada no site www.centrocultural.ms.gov.br . A oficina terá certificado e 25 vagas. O Centro Cultural fica localizado na rua 26 de agosto, 453 – centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3317-1795.

