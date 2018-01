Centro Cultural lança edital para seleção de instrutores de cursos de artes

A seleção destina-se aos artistas, artesãos e arte educadores interessados em ministrar oficinas de arte nas áreas de teatro, dança, música, artes visuais e circo durante o ano - Divulgação

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (16) o Edital de Seleção Pública de instrutores de cursos para o Programa Educativo do Centro Cultural José Octávio Guizzo 2018. A inscrição pode ser baixada aqui.

A seleção destina-se aos artistas, artesãos e arte educadores interessados em ministrar oficinas de arte nas áreas de teatro, dança, música, artes visuais e circo durante o ano.

As oficinas serão desenvolvidas nos seguintes espaços do Centro Cultural José Octávio Guizzo: Ateliê de Artes, Sala Conceição Ferreira, Sala Central, Sala de Música e Sala de Ensaio, os quais ficam desde já a disposição dos interessados para exame das estruturas locais com vistas a apresentação de suas propostas de oficinas.

As propostas são divididas em seis expressões da arte: Teatro Infantil, Teatro Adulto, Dança e Música (todos com dois módulos, sendo cada um com duração de cinco meses da seguinte maneira: o primeiro de abril a agosto e o segundo de agosto a dezembro), Artes Visuais (três módulos, cada um com duração de três meses: entre abril e agosto, junho à agosto e setembro à novembro) e Circo (módulo único com duração de três meses, executado de abril à junho.

Seleção – As inscrições e propostas serão analisadas e selecionadas por uma Comissão de Seleção Especial, formada por seis membros, sendo três titulares e três suplentes, de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, podendo ser servidores públicos ou não, designados conforme determina o parágrafo único do artigo 1º. do Decreto no. 12.750/2009 e Lei no. 8.666/93. 4.2. A Comissão de Seleção se reunirá no dia 16/03/2018 no Centro Cultural José Octávio Guizzo, para a análise e seleção.

Serviço: As inscrições são gratuitas e o edital está disponível na secretaria do Centro Cultural ou no site www.centrocultural.ms.gov.br. Os interessados poderão encaminhar mais de uma proposta de curso/oficina. As propostas serão recebidas de 17/01/2018 a 02/03/2018 e entregues pessoalmente ou através de procurador no horário de expediente ou encaminhadas por via postal ao Centro Cultural José Octávio Guizzo – Programa Educativo – Rua 26 de Agosto, 453 – Centro.

Contato para a Imprensa: Coordenadora do CCJOG – Luciana Kreutzer: 99150-5014