Centro Cultural está com inscrições abertas para aulas de Yoga

Campo Grande (MS) – O Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Programa Educativo, está com inscrições abertas para o curso de Yoga. As aulas serão ministradas pelo professor Rodrigo Kampa às terças e quintas-feiras das 19h às 20h15 e são direcionadas para pessoas a partir de 16 anos. O curso tem inicio nesta terça-feira (19.9).

Yoga é uma ótima opção para as pessoas que buscam principalmente flexibilidade, um bom condicionamento físico e dinâmico. É indicado principalmente para atletas, pessoas que trabalham com expressão corporal, artistas que necessitem de condicionamento e resistência.

Se o segredo para uma vida saudável é a harmonia entre o corpo, o yoga pode trazer inúmeras vantagens para quem deseja melhorar e equilibrar sua vida pessoal dentre elas: redução do estresse, melhora a concentração e fortalece a musculatura.

O professor Rodrigo Kampa teve seu primeiro contato com a prática de Yoga em Ponta Porã, em 1995. Porém com foco totalmente voltado para o aspecto físico. A partir do ano de 2000, já em Campo Grande, passou a praticar e a aprofundar-se em outras técnicas, na filosofia e na história do Yoga, sob orientação da professora Arlete Zadra, onde começou a atuar como professor auxiliar.

Em 2001 fez um curso de formação em Ashtanga Vinyasa Yoga, com os professores Pedro Kupfer e Camila Reitz, em Florianópolis. A partir da conclusão do curso passou a ministrar aulas em escolas de Yoga, espaços holísticos e academias até o ano de 2006, quando parou com as aulas para se dedicar a outra profissão, mas sem nunca abandonar suas práticas pessoais, a consciência e a postura yogue perante à vida. Retorna agora às atividades de professor.

O curso inicia-se no dia 19 de setembro, com aulas às terças e quintas-feiras das 19h às 20h15. As vagas são limitadas e a mensalidade tem o valor de R$ 100,00. As inscrições devem ser realizadas de terça a sexta-feira, na secretaria do Centro Cultural ou com 30 minutos de antecedência do início da aula, no caso de menores de idade deverão ir acompanhados dos pais ou responsáveis. A oficina terá certificado e acontecerá até dezembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.

