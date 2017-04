Centro Cultural abre inscrições para curso gratuito de edição em fotografia

Campo Grande (MS) – Estão abertas as inscrições para o curso de “Fotografia: Edição I – Tratamento Básico”, que será promovido pelo Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). O curso é direcionado para pessoas a partir de 12 anos e será ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe.

As aulas acontecem gratuitamente nos dias 18, 19 e 20 de abril, das 18h30 às 21h30. As inscrições devem ser feitas no site no dia 11 de abril a partir das 16h30. Vinte inscritos terão seus nomes divulgados pelo site assim que as vagas forem preenchidas.

Esse curso tem por objetivo apresentar de forma prática os recursos básicos para tratamento de imagem com software livre: ajuste de brilho, contraste e cor, mostrando ainda as ferramentas de corte, redimensionamento, giro, processamento em lote e remoção de manchas e pequenos detalhes. Vai tratar ainda de outros assuntos como montagem de álbum, principais tipos de arquivo e outros. Além de informações teóricas importantes ao fotógrafo como os cuidados ao editar as fotografias e padrão de cores.

O curso de Fotografia neste primeiro semestre está dividido nos seguintes temas: Fotografia com Câmera de Celular (fevereiro); Câmera Reflex e Semiprofissional (março); Edição I – Tratamento Básico (abril); Linguagem e Iluminação para Estúdio (maio) e Edição II – Montagem Fotográfica e Álbum (junho).

O curso foi desenvolvido a partir de experiências de ensino de fotografia dos ministrantes desde 2008 e oferecerá 60 horas de atividades ao longo de seis meses. O objetivo do curso é introduzir o participante nos princípios da arte da fotografia, as etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que, o participante pode optar por realizar aqueles blocos que tem interesse sem prejuízo de aprendizagem.

Professor: Alexandre Sogabe é Gestor de Artes pela FCMS, possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014). Desenvolveu os módulos: Fotografia com Câmera Reflex, Edição de Imagem com Software Livre e Iluminação, Linguagem para o Curso de Fotografia do Museu da Imagem e Som de MS e o Curso de Fotografia com Câmera Reflex (2013) e Técnico em Processos Fotográficos (2015) para o Senac e coordenou o 1º, 2º e 3º Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa Identidade (2012,2013 e 2014). Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera-Uniderp (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de 3 edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de fotografia.

O curso terá certificado, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo site no dia 11 de abril a partir das 16h30. Os inscritos devem levar notebooks. O Centro Cultural José Octávio Guizzo está localizado na rua 26 de agosto, 453 Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795. Contato para a imprensa: Alexandre Sogabe: 3317-1795

André Messias – Fundação de Cultura de MS (FCMS)

Foto: Chico Ribeiro

