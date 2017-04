No último domingo, 16, 662 pessoas se reuniram na Suíça para tentar bater um recorde: o maior número de pessoas vestidas de Carlitos, personagem de Charlie Chaplin em 'O Vagabundo' (1915).

A reunião ocorreu também para lembrar o aniversário do ator, que completaria 128 anos, e para celebrar um ano do museu Chaplin's World - by grévin, em Corsier-sur-Vevey, na Suíça.

