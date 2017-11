Censo canino mostra os nomes mais comuns para pets em 2017

A novidade este ano é que a plataforma disponibilizou os dados do Censo Canino em seu blog. - Divulgação

Thor para os machos e Mel para as fêmeas. Segundo levantamento realizado pela DogHero, plataforma digital de hospedagem domiciliar para cachorros, esses são os nomes mais comuns dados aos cães no Brasil. O Censo Canino 2017 foi feito com base no cadastro de 280 mil animais em todo o País e também analisou raça, idade e gênero.

Em relação ao ano passado, dois nomes novos surgiram entre os dez mais comuns para fêmeas: Julie e Sofia. Maggie subiu duas posições, alcançando a terceira colocação, enquanto Luna e Lola caíram. Por outro lado, entre os nomes preferidos para os machos, surgiram Pingo, Chico e Ted. Luke, que ocupava a décima posição, agora é o segundo mais comum, enquanto Billy, Bob e Fred caíram algumas colocações.

A novidade este ano é que a plataforma disponibilizou os dados do Censo Canino em seu blog. Agora, qualquer pessoa poderá pesquisar por nome do pet, raça, gênero e região do Brasil e terá acesso a todos os números da base da DogHero.

Confira os nomes que são comuns entre os pets no País em 2017:

Fêmeas

1. Mel

2. Nina

3. Maggie

4. Luna

5. Amora

6. Lola/Lolla

7. Belinha

8. Julie

9. Bela/Bella

10. Sofia/Sophia

Machos

1. Thor

2. Luke

3. Nick

4. Teo/Theo

5. Billy

6. Bob

7. Fred

8. Pingo

9. Chico

10. Ted

Sobre a DogHero

Disponível para Android, iOS e web, a DogHero(www.doghero.com.br) é uma plataforma que conecta donos de cães a anfitriões com o objetivo de encontrar um lar para o pet enquanto os tutores precisam viajar ou se ausentar de casa por algum motivo. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 12 mil anfitriões em 650 cidades de todo o Brasil e mais de mil na Argentina, que passam por um extenso e rigoroso cadastro e recebem um treinamento adequado. A DogHero foi fundada em 2014 por Eduardo Baer, que atua como CEO, e por Fernando Gadotti, CFO da startup.