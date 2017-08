Cenário do rock autoral de MS será debatido nesta quinta

Nem só de sertanejo vive a capital sul-mato-grossense. Na próxima quinta-feira (10), a partir das 18 horas no Drama bar, músicos e produtores promovem uma mesa para debater o crescimento do cenário autoral em Campão que vai do rock, ao indie e revive a cultura underground. Entre os nomes que irão participar da conversa estão Letz Spindola, manager do músico Jaloo, Boloro, baterista dos Alquimistas e Sexy Burger e André Samambaia, arquiteto e músico que mediará o debate.

'Havia uma vontade antiga de juntar as bandas da Capital para conversar, e com a vinda da Letz resolvemos aproveitar para isso', explica André Samambaia.

Letz Spindola é bastante conhecida no meio underground daqui: é ex-proprietária do Voodoo bar e fez parte do Coletivo Bigorna que há 10 anos movimentou à noite campo-grandense, organizando festivais como o Fogo no Cerrado. Atualmente reside em São Paulo.

Um dos pontos a serem abordados no evento é o já conhecido impasse de 'viver de música' ou tê-la como apenas como hobbie. 'Transitar de banda por hobbie para profissão numa visão ampla tem muito a ver com a qualidade da banda, o tanto de trabalho investido e o cenário local e suas especificidades', acredita Letz.

Além disso, o encontro pretende dar ênfase a produção de músicas autorais. 'O importante na hora de ter uma banda não é só ter conceito, referências, qualidade de gravação, identidade visual, show. Tem que haver muito trabalho de divulgação, networking, intercâmbio do seu trabalho. Porém, o mais importante é apoiar sua cena local! Quanto mais bandas novas, mais público, mais shows, mais movimento', defende a manager.

O bate-papo pretende reunir bandas, produtores, artistas envolvidos e simpatizantes. "O objetivo da mesa é trocar informações sobre as atuais dificuldades e oportunidades. O evento não tem pretensão de ser um curso ou palestra, mas uma troca de ideias e conhecimentos com a finalidade de potencializar esse momento que claramente ainda tem muito espaço para crescer", avalia Samambaia.

O evento é aberto ao público e ao final da conversa haverá a apresentação das bandas Caravana da Desgraça e Link Off. A entrada para os shows custa R$ 5, a partir das 20h.

Serviço:

A Mesa Musical acontece na quinta-feira, 10, às 18 horas, no Drama Bar, localizado na Avenida dos Estados, nº 21. Para mais informações 67 3023-4775.

Veja Também

Comentários