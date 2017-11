Celebração do novo espaço para música

Quando Tatá Aeroplano subiu ao palco do Centro da Terra, o teatro localizado na zona oeste da cidade, em março, algumas questões ainda levantavam as sobrancelhas de quem vive e consome música hoje. A região (Perdizes, Sumaré e Pompeia), o horário (sempre às 20h) e a data (às segundas-feiras) soavam mais como impedimento do que facilitador. O projeto ainda não tinha nome (no segundo semestre, viria a ser chamado de Segundamente), mas o formato era definido: a cada mês, um artista teria o palco do teatro para quatro performances diferentes, sempre às segundas.

O Segundamente, desenvolvido pelo Centro da Terra e pelo curador de música Alexandre Matias, contudo, se estabeleceu como um espaço para a criatividade e para shows únicos. "O que acontece ali, fica ali", diz Alexandre. Lá, Saulo Duarte iniciou a carreira solo sem a Unidade, Negro Leo estreou o disco Action Lekking, entre outros.

A celebração deste primeiro ano toma o espaço com todos os convidados do ano - com exceção de Rafael Castro. Tatá, Leo, Tiê, Thiago França, Luísa Maita, Maurício Takara, Saulo, Alessandra Leão vão se apresentar juntos. Quando? Segunda, óbvio. Dia 4, a partir das 20h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.