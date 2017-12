Ceinf do Estrela Dalva promove amostra cultural para comunidade

“Quero agradecer a presença dos pais dos estudantes. Principalmente pela participação nas atividades escolares. É muito importante o envolvimento da comunidade com o Ceinf. Com a presença de todas as coisas fruem melhor e quem ganha são as crianças”, diss - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Os alunos do Centro Educação Infantil Mary Saad, do bairro Estrela Dalva II, não só fizeram a festa de confraternização. Mas também tiveram a oportunidade de conhecer o resgate musical de Toquinho, cantor e compositor brasileiro.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes e da secretária de Municipal de Educação Elza Fernandes participou do encerramento das atividades que teve a exposição cultural, brechó e amostra da horta comunitária e a participação dos pais dos alunos.

“Quero agradecer a presença dos pais dos estudantes. Principalmente pela participação nas atividades escolares. É muito importante o envolvimento da comunidade com o Ceinf. Com a presença de todas as coisas fruem melhor e quem ganha são as crianças”, disse Marquinhos.

A diretora do Cenf, Gleise de Fátima agradeceu a presença do vereador Betinho e da comunidade. “Fizemos este trabalho com os alunos para resgatar a música popular brasileira e mostrar um pouco da história de Antonio Picci (Toquinho) que desde criança aprendeu a tocar violão. Quando criança era chamado pela mãe de Toquinho e quando adulto no meio musical continuo sendo chamado de Toquinho”.

A secretária Municipal de Educação Elza Fernandes destacou o trabalho artístico das crianças e elogiou a mostra cultural. “Para nós da gestão pública é muito bom ver as crianças bem cuidadas. No próximo ano os estudantes serão prioridade na administração do Marquinhos e nós vamos cada vez mais investir na qualidade de ensino dos estudantes”.

Para a vice-prefeita, Adriane Lopes, a participação dos colabores é fundamental para a educação dos estudantes. “Andamos por toda cidade para observar e buscar soluções para os problemas. O ano se passou e nos queremos agradecer a colaboração de todos”, finalizou.