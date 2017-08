Ceará se declara para a filha: 'Ser pai sempre foi meu sonho'

Na semana do Dia dos Pais, o humorista Wellington Muniz usou seu Instagram para declarar o amor pela filha Valentina, que completará quatro anos nesta quinta-feira, 10.

"Ser pai sempre foi meu sonho, viver esse sonho é a coisa mais incrível e extraordinária que me aconteceu na vida', escreveu Ceará, que é casado com a modelo Mirella Santos.

Ainda no texto da legenda, o comediante lembrou que Valentina nasceu exatamente no Dia dos Pais de 2014. "Me trouxe tanta felicidade, que aproveito pra agradecer todos os dias por ter me tornado pai dessa pequena", completou.

Sucesso nas redes sociais, a filha de Ceará e Mirella já tem até uma conta no Instagram com mais de 2 milhões de seguidores.

