CCXP, Portugal Fest de Natal e outros passeios para curtir o fim de semana

No Portugal Fest de Natal, dez restaurantes lusitanos participam da edição e servem pratos típicos. Corais natalinos, apresentações musicais e de dança completam a programação - no domingo (3), às 18h, tem um trio de fado. Modelódromo Ibirapuera. R. Curitiba, 290, Paraíso, 5031-3591. sáb. (2) e dom. (3), 12h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/PortFNatal

Bazar Casa do Jasmin

Cerca de 40 expositores participam do bazar, com marcas autorais e pequenos produtores que vendem itens de moda, acessórios e design. O local também tem área de alimentação e recebe pocket shows: no sábado (2), as cantoras Lia Paris e Marina Melo se apresentam às 19h; no domingo (3), às 18h, tem o cantor Jai Mahal. R. José Maria Lisboa, 1.145, Jd. Paulista. Sáb. (2), 11h/21h; dom. (3), 11h/20h. Grátis.

CCXP

O evento anual reúne programação com personalidades famosas do universo da cultura pop, como o quadrinista Bernard Chang, de 'Batman Beyond' - nos quatro dias de evento -; o diretor de animação de 'God of War', Bruno Velazquez - nos dias 8 e 9/12 -; e atores como Alicia Vikander e Will Smith - ambos no dia 10/12. São Paulo Expo. Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda. 5ª (7) a 10/12. R$ 99/R$ 6.999. Inf.: www.ccxp.com.br

Feira Lambes na Laje

A 7ª edição do evento terá venda de cartazes, com mais de 70 artistas e preços que vão de R$ 25 a R$ 125. O espaço também recebe uma feirinha gastronômica e oficina gratuita para aprender a criar pôsteres - as inscrições serão feitas no local. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (2), 11h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/Lambes7

Pixel Show

Na 13ª edição, o festival de criatividade reúne mais de 40 workshops e palestrantes - como o designer austríaco Stefan Sagmeister, que discute seus projetos às 16h50, no sábado (2); e Daniel Merlin Goodbrey, especialista em quadrinhos digitais, com palestra às 19h40, também no sábado (2). Os ingressos para participar dos workshops são pagos à parte (R$ 160, cada). Pro Magno. R. Samaritá, 230, Casa Verde, 3926-0174. Sáb. (2) e dom. (3), 8h/21h. R$ 302. Inf.: bit.ly/Pixel2017

Sonhar o Mundo

Museus de várias cidades paulistas integram o projeto, a partir do tema 'Solidariedade Derrubando Muros'. A programação inclui oficinas, debates, palestras, exibições de filmes e apresentações artísticas. No Memorial da Resistência (Lgo. Gal. Osório, 66, Luz), um sarau de rap e poesia com coletivos ocorre às 15h, no domingo (3). 2ª (4) a 10/12. Grátis. Inf.: bit.ly/SMundo17

Virada Inclusiva

Em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a 8ª edição da virada inclui oficina de fotografia para surdos - no sábado (2), às 14h, no Memorial da Inclusão; show da banda Seguranças do Metrô - próximo ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, às 13h30 de domingo (3); e concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - a partir das 11h, também no domingo, na Sala São Paulo. Hoje (1º), 9h/20h; sáb. (2), 8h30/20h; dom. (3), 7h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/VirIncl17