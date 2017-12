CCXP mostra que público de Harry Potter só aumenta

Harry Potter era um pequeno bebê quando fez o bruxo das trevas mais poderoso do mundo virar pó: o amor de mãe lhe salvou a vida e lhe deixou uma cicatriz em forma de raio. Nesta quinta-feira, 7, aqui em São Paulo, a bióloga Bruna Miconi, de 32 anos, demonstrava o seu amor de mãe orgulhosa ao andar com Bruno, de apenas 9 meses, pela loja de Harry Potter na Comic Con Experience, a única oficial fora dos EUA e da Inglaterra. Com um raio desenhado na testa e fantasia de bruxinho, Bruno chamava atenção em um dos espaços mais concorridos da CCXP neste dia de abertura.

O fato de Bruna, de 32 anos, estar andando por ali sorridente mostra como a geração que cresceu com os livros de Harry Potter agora é adulta, tem lugar no mercado de trabalho e, assim, poder aquisitivo: uma réplica de uma vassoura da série custa nada módicos R$ 4.150, o item mais caro da loja (o espaço também estava lotado de pessoas muito jovens, o que comprova que os livros e filmes envelheceram bem).

Mas a vassoura é só um exemplo. Segundo o diretor de varejo do grupo Omelete, Matheus Machado, a ideia é cada vez mais produzir os itens no Brasil para que os preços não tenham que levar em conta a importação. As peças de vestuário, por exemplo, são feitas por aqui pelo grupo: as camisetas custam R$ 80 e os cachecóis das casas de Hogwarts saem por R$ 70. Um Mapa do Maroto, item fundamental na série, também tem produção nacional e custa na CCXP Todos os produtos são licenciados e aprovados pela Warner e por J.K. Rowling, bem como o espaço montado na CCXP - 700 m² entre a loja e a ativação (um campo de quadribol, o esporte do mundo mágico). O grupo também trabalha com a Noble Collection, empresa oficial dos produtos da Harry Potter e a loja online funciona todos os dias.

Na CCXP, réplicas da varinhas custam cerca de R$ 400, canecas saem por R$ 50, tapetes por R$ 90, chaveiros e pins entre R$ 15 e R$ 30. Action figures importados e com um nível de detalhes impressionante custam mais de R$ 1 mil (um Sirius Black olha para você esperançoso de sair dali).

Este é o segundo ano que a CCXP tem uma loja de Harry Potter, mas ela cresceu praticamente 10 vezes de tamanho entre 2016 e 2017. A fila para entrada era de 3h30 de espera.

O espaço recebe nesta quinta, às 19h, a atriz Afshan Azad, que viveu a personagem Padma Patil na série de filmes.

Aos 9 meses e adormecido, Bruno não sabia o que acontecia ali, naquela loja da Comic Con. Mas é interessante notar que o próprio Harry, quando nasceu, também não sabia que mudaria o mundo de tanta gente, em tantos lugares.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.