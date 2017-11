Cauã Reymond estrela novo drama brasileiro; confira outras estreias

Barreiras

(Barrage, Luxemburgo/2017, 112 min.) - Drama. Dir. Laura Schroeder. Com Lolita Chammah, Themis Pauwels e Isabelle Huppert. Catherine volta a Luxemburgo para se reaproximar da filha Alba. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Boneco de Neve

(The Snowman, Reino Unido-EUA-Suécia/2017, 119 min.) - Suspense. Dir. Tomas Alfredson. Com Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Quando uma mulher desaparece, a única pista deixada para trás é um cachecol rosa enrolado em um boneco de neve. O crime será investigado pelo detetive Harry Hole. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.

A Filosofia na Alcova

(Brasil/2016, 76 min.) - Drama. Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Com Henrique Mello, Stephane Sousa e Bel Friósi. Baseado na obra homônima de Marquês de Sade, o filme aborda a educação sexual de uma jovem virgem, Eugénie, que segue ensinamentos de Dolmancé e da senhora de Saint-Ange. 18 anos. Confira salas e horários de exibição.

Gabeira

(Brasil/2017, 75 min.) - Documentário. Dir. Moacyr Góes. Com Fernando Gabeira, Ferreira Gullar e Carlos Vereza. A trajetória política e de vida do jornalista e escritor Fernando Gabeira, através de entrevistas com Armínio Fraga, Nelson Mota e outras personalidades. Livre. Confira salas e horários de exibição.

Os Golfinhos Vão Para o Leste

(Las Toninas Van al Este, Uruguai-Argentina/2016, 83 min.) - Comédia. Dir. Gonzalo Delgado e Veronica Perrotta. Com Jorge Denevi, Veronica Perrotta e César Troncoso. Miguel, figura gay decadente do show biz, é visitado pela filha que não via há anos. Ao descobrir que será avô, ele cede à companhia e pretende passar um típico fim de semana em família. Confira salas e horários de exibição.

Lygia, Uma Escritora Brasileira

(Brasil/2017, 75 min.) - Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. Com Lygia Fagundes Telles, Jô Soares e Maria Adelaide Amaral. O filme explora a trajetória da escritora brasileira a partir da década de 1940 até os dias atuais. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Lola Pater

(Lola Pater, França/2017, 95 min.) - Drama. Dir. Nadir Moknèche. Com Fanny Ardant, Tewfik Jallab e Nadia Kaci. Após a morte da mãe, Zino decide procurar o pai, que abandonou a família há 25 anos e agora se chama Lola. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Não Devore Meu Coração

(Brasil/2017, 106 min.) - Drama. Dir. Felipe Bragança. Com Cauã Reymond, Eduardo Macedo e Adeli Gonzales. Joca tem 13 anos e se apaixona por Basano, uma menina paraguaia. Para conquistá-la, ele enfrenta dificuldades com a fronteira entre os países e sua relação com o irmão, que pertence a uma gangue de motociclistas. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Ninguém Está Olhando

(Nadie Nos Mira, Argentina-Brasil/2017, 112 min.) - Drama. Dir. Julia Solomonoff. Com Guillermo Pfening, Elena Roger e Paola Baldion. Após romper o relacionamento às escondidas com Martin, Nico decide abandonar a carreira de ator e começar do zero em Nova York, onde cuida do bebê da amiga e aplica pequenos golpes. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

A Ópera de Paris

(LOpéra, França-Suíça/2017, 106 min.) - Documentário. Dir. Jean-Stéphane Bron. Período de um ano em que a diretora passou observando os bastidores da famosa Ópera de Paris. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Pai em Dose Dupla 2

(Daddys Home 2, Estados Unidos/2017, 96 min.) - Comédia. Dir. Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson. Pai e padrasto dividem a criação das crianças com a mãe. Agora, os pais deles chegam para o Natal e conflitos ressurgem. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

Por Que Vivemos?

(Nazeikiru: Nennyo Shounin to Yozaki Enjou, Japão/2017, 86 min.) - Animação. Dir. Hideaki Oba. Com Katsuyuki Konishi, Ayumi Fujimura e Hideyuki Tanaka. Na era feudal, um jovem camponês perde a mulher grávida, em um acidente. Sem saber lidar com a perda, decide participar da palestra de um monge budista. 10 anos. Confira salas e horários de exibição.

Quando o Galo Cantar Pela Terceira Vez Renegarás Tua Mãe

(Brasil/2017, 70 min.) - Suspense. Dir. Aaron Salles Torres. Com Fernando Alves Pinto, Catarina Abdalla e Tião Ribas DAvila. Inácio é porteiro no Rio e esquizofrênico funcional. Quando seu pai adoece, ele precisa dar suporte à família, mas sua obsessão por um dos moradores torna a relação com a mãe insustentável. 12 anos. Confira salas e horários de exibição.

A Vilã

(Ak-Nyeo, Coreia do Sul/2017, 129 min.) - Ação. Dir. Byeong-gil Jeong. Com Ok-bin Kim e Ha-kyun Shin. Treinada para ser uma assassina desde a infância, uma menina aceita a tarefa que a libertará após dez anos de serviço. 16 anos. Confira salas e horários de exibição.