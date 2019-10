Cauã Reymond e Alinne Moraes farão par romântico em novela das nove

Há quem acredite que um casal possa voltar a se amar após anos de separação. E essa sensação pode ser alimentada, inclusive, pelas histórias românticas contadas pelas novelas. Coincidência ou não, Alinne Moraes e Cauã Reymond irão protagonizar um casal romântico na novela das nove Em Seu Lugar, com estreia prevista para o segundo semestre de 2020, na TV Globo.

A trama, de Lícia Manzo, irá substituir Amor de Mãe, folhetim que vai ao ar após a atual novela das nove A Dona do Pedaço.

Alinne e Cauã foram namorados por três anos na vida real e romperam relacionamento em 2005. Na novela, Cauã vai interpretar gêmeos e um deles vai se apaixonar pelo personagem de Alinne. A informação foi confirmada pela colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut.

Em 2014, Alinne Moraes deu à luz seu primeiro filho, Pedro, fruto da união com o cineasta Mauro Lima. Depois do relacionamento com Alinne Moraes, Cauã Reymond namorou a ex-BBB Grazi Massafera, que se tornou atriz, em 2007. Eles tiveram uma filha juntos em 2012, Sofia. O casal se separou no ano seguinte. Atualmente, Cauã está com a modelo Mariana Goldfarb, com quem assumiu o namoro em 2016. Em agosto deste ano, eles se casaram em Minas Gerais.