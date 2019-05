Cátia Damasceno chega a São Paulo com peça de teatro sobre sexualidade

A youtuber Cátia Damasceno desembarca em São Paulo para apresentar a peça de teatro "O que pode dar errado na cama?". O roteiro mistura monólogo com stand up comedy e traz o humor característico da especialista, que é dona de um canal de sexualidade com 4 milhões de inscritos,.

Na comédia, Cátia Damasceno vai levar para o palco um apanhado de histórias e experiências de mais de uma década de carreira. A ideia é quebrar os tabus a respeito da sexualidade feminina de maneira bem-humorada, direta e livre de preconceitos. "A peça é para ser vista por homens e mulheres, casados ou solteiros, jovens ou velhos, porque além de muita informação vai ter muito humor", explica Cátia.

Serão três sessões realizadas no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista: 24 de maio, sexta-feira, às 21h; 25 de maio, sábado, às 18h e às 20h30. O preço é promocional para todos que levarem 1kg de alimento. Os ingressos podem ser adquiridos no site da peça.

Os ingressos para a estreia da peça em 2018, que ocorreram em Brasília, cidade natal de Cátia, se esgotaram em poucas horas, assim como para todas as sessões em Goiânia, Porto Alegre e Belo Horizonte. Ao todo, mais de 7 mil pessoas já assistiram à comédia.

Agora, o projeto deve se expandir para cada vez mais cidades do País: "Testamos em Brasília e Goiânia para ver como seria a aceitação e mesmo com sessões extras, tivemos longas lista de espera. Foi um termômetro para nós, é hora de levar pro País todo, porque mesmo após quase 15 anos de carreira, sei o quanto o assunto sexo e relacionamento (sic) precisa ser debatido. E se for de maneira leve e acessível, melhor ainda", enfatiza.