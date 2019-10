Cat Dealers é atração principal do 'Réveillon Bonito de lá Musique'

Comandando pistas lotadas, Cat Dealers promete um espetáculo único - Foto: Divulgação/Assessoria

Um dos maiores nomes no cenário eletrônico, os DJs, produtores e irmãos Luiz Guilherme e Pedro Henrique, que formam o duo Cat Dealers, se apresenta no Réveillon Bonito de lá Musique, que vai agitar Campo Grande, na próxima quinta (10).

Comandando pistas lotadas, Cat Dealers promete um espetáculo único. “Estamos felizes com o sucesso dos nossos shows, que são sempre muito energéticos e repletos de luzes, cores e vídeos”, comenta o duo.

Os sucessos “Gravity” e “Your Body (Remix)”, cujo número de streams ultrapassa 98 milhões no Youtube, compõem o setlist de alto nível executado pela dupla.

“Calabria”, “Sober”, “Sunshine”, “Tô de Férias”, “Keep On Lovin`”, “My Way” além de “Ai Ai Ai”, remix da música da Vanessa da Mata, feito em parceria com o Felguk, são só mais alguns dos hits que dão seguimento ao repertório. “Gone Too Long”, uma collab entre Bruno Martini e Joy Corporation, “Apache”, “So Sexy” e “This Is How We Party” também integram o setlist. As tracks “Colours & Lights”, "Party Everyday", "Post Malone Remix" e “Rewind” são os mais recentes lançamentos do duo.

Lugui e Pedrão estão representando a força da nova geração da música eletrônica também no exterior. Os irmãos foram eleitos na 48ª posição no Top 100 dos maiores DJs do mundo pela revista britânica DJ Mag. Ao lado de Alok e Vintage Culture, eles são os únicos representantes brasileiros na seleção do ranking de mais prestígio da atualidade.

Em dezembro de 2018, a Forbes Brasil os elegeu em sua tradicional lista de personagens influentes abaixo dos 30 anos — a “Under 30”. Atualmente, Cat Dealers faz parte do cast principal da Sony Music através da parceria com o selo HUB Records. O duo também ingressou no cast da Paramount Artists, uma respeitável agência internacional responsável pela venda de shows na Europa e ao redor do mundo.

No início do mês, Cat Dealers marcou presença no palco “New Dance Order” do Rock in Rio 2019, em um show inédito com a participação da cantora Vanessa da Mata e Felguk.

Serviço:

Data: 10 de outubro de 2019 (Quinta-feira)

Horário: 23h

Local: CLC Parque do Peão - Campo Grande/MS

Ingressos: Valores entre R$ 40,00 e R$2.000,00

Classificação: 18 anos

Compre o ingresso clicando aqui.