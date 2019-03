?Casamento é para os fortes?, declara Luana Piovani sobre rompimento com Scooby

Luana Piovani usou as redes sociais neste domingo, 10, para desabafar e dizer que está separada do marido, o surfista Pedro Scooby. Eles são pais de Dom e dos gêmeos Bem e Liz.

"Casamento é para os fortes, disse e reafirmo. Mas nem sempre se é, se está ou se consegue ser forte. Eu não consegui", declarou Luana Piovani no perfil oficial dela no Instagram.

Em 2016, o casal chegou a se separar e Luana teve um relacionamento com um médico de São Paulo, de acordo com informações do jornal O Dia.

Neste domingo, a atriz justificou que ela e Scooby estão em momentos diferentes da vida. "Pedro e eu estamos em sintonias distintas e, para mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as vontades. Porém, ele sempre estará comigo, terá seu lugar na nossa casa e será a outra parte da minha potência", explicou.

Luana Piovani também disse que espera que o agora ex-marido divida com ela a tarefa de criar e educar os três filhos.

Para os fãs do casal, a atriz deu um recado: "Sei que dói ver um casal se desfazer, meu coração sempre sangrou a cada separação assistida, mas triste é ter as memórias que tenho da separação dos meus pais. Jamais! Somos amigos, parceiros e sempre estaremos juntos, seja em Portugal, na Califa ou no Brasil", escreveu na legenda da foto em que aparece com Scooby dançando em uma festa.