Casamento do príncipe Harry com Meghan Markle já tem data

A cerimônia irá ocorrer em maio de 2018, na St. Georges Chapel, localizada no castelo de Windsor, uma das residências oficiais da família real nas imediações de Londres. - Foto: Matt Dunham / AFP

O casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle já tem data: 19 de maio de 2018. O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington nesta sexta-feira, 15. A cerimônia irá ocorrer em maio de 2018, na St. Georges Chapel, localizada no castelo de Windsor, uma das residências oficiais da família real nas imediações de Londres. Meghan será batizada na Igreja Anglicana, conforme manda a tradição britânica, para o casamento com Harry ser consagrado na religião oficial da família real.