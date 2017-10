Casamento de Kit Harington e Rose Leslie pode atrasar 'Game of Thrones'

Durante participação no Jonathan Ross Show, da emissora britânica ITV, o ator Kit Harington conversou sobre o seu pedido de casamento com Rose Leslie, que foi anunciado de forma tradicional em um jornal britânico no fim de setembro. Os dois se conheceram nas gravações de Game of Thrones, onde fizeram um par romântico durante três temporadas.

A cerimônia de matrimônio vai ocorrer em algum momento do primeiro semestre de 2018, quando a aguardada oitava temporada estará sendo gravada. Kit, que interpreta o protagonista Jon Snow, avisou aos produtores que a produção provavelmente terá que ser interrompida por alguns dias, já que a maioria dos convidados trabalham nela.

"Eu liguei para ele, falei que ia me casar e que a culpa era dele por ter feito eu trabalhar com a Rose", brincou Harington. "Eu disse pra ele que teria que colocar o casamento no cronograma de gravações porque todo mundo que trabalha na série foi convidado", continuou. "E para minha surpresa ele aceitou numa boa, acho que o estresse na pré-produção está tão grande que eles estão aceitando tudo o que a gente pede", finalizou.

A última temporada de Game of Thrones, que contará com seis episódios, começa a ser gravada agora no final de outubro e tem estreia prevista para algum momento do primeiro semestre de 2019.

