Casamento de Harry e Meghan Markle será televisionado

Você não foi convidado para o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle? Não tem problema, porque, apesar de ainda não haver uma data definida, já se sabe que a cerimônia será televisionada. Ela está programada para ocorrer em maio 2018.

O site TMZ noticiou que foi autorizado o uso de câmeras na St. Georges Chapel, onde ocorrerá a cerimônia de união. O mesmo já havia acontecido no casamento do irmão William com Kate Middleton, que foi celebrado na Abadia de Westminster.

Cerca de 23 milhões de estadunidenses e 27 milhões de britânicos assistiram ao casamento do duque de Cambridge. A expectativa é que a audiência da cerimônia de Harry e Meghan supere essas marcas, uma vez que Markle é norte-americana.