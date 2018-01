A viagem de férias foi registrada no Instagram da atriz - Foto: RevistaQuem

Os atores Christine Fernandes e Floriano Peixoto acabam de anunciar o fim do casamento, após 18 anos juntos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz, que não revelou detalhes sobre o término.

No começo deste mê, os dois viajaram para a Europa com o filho Pedro, de 14 anos. A viagem de férias foi registrada no Instagram da atriz.