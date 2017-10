Casal descobre os caminhos mais fáceis e seguros para conseguir a Cidadania Italiana

Facile Itália, é um escritório que oferece todo serviço de assessoria de Campo Grande até a Itália, desde pesquisa, documentação, tradução juramentada até o suporte in loco, com apartamento. - Willian Silva

No programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação, na última quinta-feira (19), o casal Adilson Bolognesi e Maira contaram como foi descobrir os caminhos mais fáceis e seguros para se conseguir a cidadania italiana.



Após muitas tentativas para buscar as origens e conseguir a tão sonhada cidadania italiana, foi que o casal descobriu os caminhos mais simples e seguros para adquirir o documento.

Foi através dessa experiência que o casal resolveu criar a Facile Itália, um escritório que oferece todo serviço de assessoria de Campo Grande até a Itália, desde pesquisa, documentação, tradução juramentada até o suporte in loco, com apartamento.

Mas tudo começou através do empresário Adilson Bolognesi, bisneto de italiano, que sempre sonhou com a oportunidade de viver como cidadão europeu em qualquer lugar do mundo. “Esse é Um "plano B" garantido aos brasileiros que pensam em um dia deixar o País”, diz.

Profissional altamente qualificada, Maira aproveitou a experiência como advogada para acompanhar o marido e se especializou no assunto. “Fizemos a cidadania do meu marido para entender como funcionava e fazer dar certo. Agora temos a experiência para auxiliar outras pessoas a adquirir a sua cidadania com segurança e tranquilidade”, explica Maira Pires Rezende.

Após as mudanças na legislação, que antes precisava passar obrigatoriamente por um consulado, qualquer descendente de italiano pode requerer e apresentar a documentação diretamente na Itália.

Uma das maiores preocupações dos descendentes é a falta de documentação que comprove a descendência italiana, e pensando nisso Maira descreve que o escritório realiza toda essa pesquisa na Itália junto a cartórios e igrejas que faziam o registro civil. Uma vez localizados, se faz todo registro posterior até chegar ao requerente. "Eu, como advogada, faço toda esta parte, partimos para a tradução juramentada em italiano e depois o apostilamento destes documentos para apresentação na Itália", segue Maira.

Com a mudança na legislação e a assessoria prestada pela Facile Itália, é possível se conseguir a cidadania em tempo recorde. A depender da disponibilidade dos interessados, o processo pode ser

feito em 60 dias.

A boa notícia é que qualquer descendente de italiano que consiga comprovar o nascimento do ascendente no País tem direito a Cidadania Italiana. Outro detalhe que facilita, é que o descendente não precisa falar italiano, lá na Itália a equipe da empresa que vai te acompanhar fala português e italiano, que pode passar, além da língua, o conhecimento da cultura local.

Para Adilson e Maira, mais do que conseguir realizar o sonho em conseguir virar cidadão europeu, a maior recompensa é levar as pessoas de encontro ao resgate histórico de sua família perdido através das gerações, “isso não tem preço”.

