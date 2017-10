Casal descobre câmera escondida em apartamento alugado pelo Airbnb

O americano Derek Starnes e sua mulher alugaram um apartamento em Longboat Key, na Flórida, pelo serviço Airbnb, e pretendiam passar dias agradáveis no local. Entretanto, a viagem virou caso de polícia.

De acordo com a ABC Action News, o casal estava na suíte master do apartamento quando Starnes, que trabalha com tecnologia de informação, percebeu alguma coisa estranha do detector de fumaça em cima da cama onde eles dormiriam: um pequeno círculo embaixo da placa do detector. Ele então retirou a proteção superficial e viu que o círculo era, na verdade, uma câmera.

Ele viu que as gravações da câmera estavam sendo armazenadas em um cartão SD e imediatamente ligou para a polícia. O dono do local, Wayne Natt, foi preso acusado de voyeurismo, uma desordem sexual que causa a curiosidade com relação ao que é íntimo, como pessoas se despindo ou tendo relações sexuais. "Minha mulher e eu estamos muito traumatizados com essa situação e eu espero que mais vítimas apareçam", disse Starnes à ABC.

Em comunicado enviado à revista People, o representante do Airbnb disse estar muito indignado com a situação. "Nós estamos indignados ao saber que isso aconteceu. Assim que fomos informados, nós banimos esse indivíduo de nossa comunidade permanentemente e ajudamos os convidados afetados", disse Benjamin Breit, representante da empresa. "Nossa equipe procurou as autoridades locais para ajudá-las com sua investigação sobre essa situação e esperamos que a justiça seja feita. Levamos a privacidade muito a sério e temos uma política de tolerância zero com esse comportamento", completou.

De acordo com a revista, o Departamento de Polícia de Longboat Key confiscou todos os equipamentos eletrônicos de Wayne Natt, como celulares, HDs externos e computadores. Em testemunho à polícia, ele disse que usava a câmera para gravar orgias que praticava em sua casa e que todos os convidados autorizavam a filmagem.

