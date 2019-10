Casa do Artesão comercializa brinquedos feitos por artesãos regionais para o Dia das Crianças

Campo Grande (MS) – Neste Dia das Crianças, por que não inovar e presentear os pequenos com algo diferente e que prestigia nossa rica cultura regional? Para os pais, tios e padrinhos que querem surpreender, a Casa do Artesão, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está comercializando brinquedos feitos pelos nossos artesãos especialmente para a Semana das Crianças.

São carrinhos, aviões, bumerangues e várias outras peças artesanais feitas em madeira que fazem a alegria nas brincadeiras da criançada e ainda valorizam nossa cultura e podem servir também como decoração para quartos infantis.

As obras disponíveis para comercialização são dos artesãos José Pinto, Enio Saya, Nelson Borges, Luiz Carlos Araújo, Dario Escavassa e Paulo César Soares.

Reserve um tempinho e dê uma passada na Casa do Artesão para conferir estas belas peças artísticas. Neste feriado, a Casa do Artesão vai atender em horário especial: nos dias 10, 11 e 12 de outubro, das 8 às 15h30.

A Casa do Artesão fica na Avenida Calógeras, 2050, no Centro de Campo Grande. Telefone: (67) 3383-2633.

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Fotos: Daniel Reino – FCMS