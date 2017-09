Para Amar Clarice é título do curso que Emília Amaral dará na Casa das Rosas nos dias 4, 11, 18 e 25 de outubro, às 19 horas. A entrada é gratuita e a programação presta homenagem a uma das principais autoras brasileiras nos 40 anos de sua morte - e nos 40 anos da publicação de A Hora da Estrela, seu romance mais famoso. A Casa das Rosas fica na Av. Paulista, 37. Informações pelo tel. 3285-6986.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

