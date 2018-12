Cartórios divulgam os nomes mais registrados no Estado do Mato Grosso do Sul em 2018

O nome de menina mais escolhido em MS foi Maria Eduarda, seguido de Ana Clara. - Arquivo

Enzo Gabriel, com 292 registros, e João Miguel, com 289, foram os nomes mais escolhidos pelos pais no momento do registro de nascimento de seus filhos no Estado do Mato Grosso do Sul em 2018. É o que apontam os dados compilados pelos cartórios de Registro Civil do Estado.

Conforme a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), 292 bebês meninos nascidos em Mato Grosso do Sul neste ano receberam o nome de Enzo Gabriel, liderando o ranking dos nomes mais registrados no Estado. O segundo lugar ficou com João Miguel, com 289 registros.

A lista com dos 10 nomes mais registrados segue com Miguel (275), Maria Eduarda (256), Arthur (242), Pedro Henrique (231), Ana Clara (224), Maria Clara (208), Ana Júlia (190) e João Pedro (185).

Veja abaixo o ranking completo.

Já no Brasil, os nomes mais registrados foram Enzo Gabriel, com 18.156 registros, e Maria Eduarda, com 15.760. As preferências nacionais do ano que se encerra superaram os nomes que em 2017 ocupavam o topo da lista – Miguel, agora na segunda colocação e Alice, agora na 3º colocação entre os nomes femininos.

O levantamento deste ano, reuniu dados de todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 2 milhões e 760 mil registros realizados até o dia 18 de dezembro, disponível a toda a sociedade através do Portal da Transparência no endereço www.registrocivil.org.br .

Com a totalidade dos Estados integrados à base de dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil) foi possível ainda identificar as preferências em cada uma das cinco regiões brasileiras. Nos rankings regionais surgem variações à lista nacional, como a presença de nomes como João Miguel – um dos que mais cresceu em 2018 – no Norte, Nordeste e Centro-Oeste -, Heitor, no Centro-Oeste, Maria Clara e Maria Cecília, também no Nordeste, e Helena na região Sul.

O levantamento, que usou a Central Nacional de Informações do Registro Civil como base central, identificou ainda a existência de 348.861 nomes diferentes, alguns deles com ampla variação de grafia, além dos tradicionais nomes diferentes escolhidos pelos pais. Destaque também à quantidade de nomes compostos, que representam 28,3% do total de nomes escolhidos pelos pais brasileiros. O estudo identificou ainda a existência de 3.027 variações compostas para o nome Maria, 2.320 para Pedro, 1.564 para Ana, 1.488 para Enzo e 1.260 para João.

RANKING NACIONAL DE NOMES MAIS REGISTRADOS

10 NOMES MAIS FREQUENTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

1. ENZO GABRIEL 292 2. JOÃO MIGUEL 289 3. MIGUEL 275 4. MARIA EDUARDA 256 5. ARTHUR 242 6. PEDRO HENRIQUE 231 7. ANA CLARA 224 8. MARIA CLARA 208 9. ANA JÚLIA 190 10. JOÃO PEDRO 185

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

1. ENZO GABRIEL 292 2. JOÃO MIGUEL 289 3. MIGUEL 275 4. ARTHUR 242 5. PEDRO HENRIQUE 231 6. JOÃO PEDRO 185 7. HEITOR 167 8. JOÃO LUCAS 134 9. DAVI 133 10. JOÃO GUILHERME 127

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

1. MARIA EDUARDA 256 2. ANA CLARA 224 3. MARIA CLARA 208 4. ANA JÚLIA 190 5. ALICE 177 6. VALENTINA 164 7. HELENA 153 8. MARIA LUIZA 141 9. LORENA 132 10. MARIA JÚLIA 117

10 NOMES MAIS FREQUENTES DO BRASIL

ENZO GABRIEL 18.156 MIGUEL 17.699 ARTHUR 17.119 JOÃO MIGUEL 16.049 MARIA EDUARDA 15.760 MARIA CLARA 14.170 HEITOR 14.025 PEDRO HENRIQUE 13.672 ALICE 12.482 ANA CLARA 11.059