Cartaz do Festival de Cinema de Nova York tem foto de Cristiano Mascaro

A 55ª edição do Festival de Cinema de Nova York (NYFF) chega ao fim neste final de semana, no dia 15 de outubro. Além de apresentar, claro, produções audiovisuais de nomes mundiais do cinema, o festival é marcado há anos pelos seus pôsteres.

Artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney e Cindy Sherman são alguns dos que já emprestaram o seu talento para ilustrar o festival. Este ano, a responsabilidade coube a um escultor, o americano Richard Serra.

É uma de suas obras, a escultura presente no Museu de Arte Islâmica do Catar, que estampa o cartaz deste ano. A foto, porém, vem de um brasileiro, Cristiano Mascaro, arquiteto que há décadas é reconhecido pelo seu trabalho capturando imagens urbanas da capital paulista.

A sua fotografia, feita de dentro da obra de Serra, faz a escultura parecer a abertura de uma câmera. "É um dos meus cartazes favoritos na história do festival", diz o diretor do festival, Kent Jones, ao New York Times. "Por um lado, é fotografia e cinema. Por outro, é a personificação da sua arte em uma imagem."

