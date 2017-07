Cartaz do 44º Salão de Piracicaba é de Luiz Gê

Com convidados internacionais como o caricaturista francês Jean Mulatier e os cartunistas Arthuro Kemchs, do México, e Zuleta, da Colômbia, será aberto no dia 26 de agosto o 44.º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que vai até 12 de outubro.

O cartaz desta edição do salão foi criado pelo cartunista Luiz Gê, e o do Salãozinho do Humor, que está no seu 15.º ano, pelo desenhista Mauricio de Sousa. Para as crianças, estão programadas várias atividades, como a oficina gráfica do artista Bruno Honda, especializado na criação de desenhos em material reciclado.

Entre as novidades para esta edição está também a criação da 1.º Feira do Livro de Humor Gráfico e Quadrinhos, que começa em setembro e vai incluir lançamento de livros, sessões de autógrafos e palestras. O salão oferece ainda 15 exposições, o evento Risadaria, maratona de shows de humor que ocorrem nos teatros da cidade, além de uma Feira Gastronômica.

Os inscritos para o concurso de cartuns, caricaturas, charges e tiras de quadrinhos vão concorrer a 10 prêmios no total de R$ 55 mil.

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba é realizado no Engenho Central (Av. Maurice Allain, 454).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

