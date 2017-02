Carta de cineastas brasileiros com pedido de apoio circula na Berlinale

Circula no Festival de Cinema de Berlim uma carta assinada por diretores e produtores brasileiros pedindo apoio à comunidade internacional para a manutenção de políticas públicas de audiovisual no Brasil.

"Nós acreditamos fortemente na continuidade e na força dessa visão comum que nos trouxe até aqui, e acreditamos com firmeza que ela nos pode levar ainda mais longe", diz a carta, que destaca duas iniciativas que fortaleceram o setor nos últimos anos: a lei que prevê que as emissoras de TV a cabo exibam programação brasileira por pelo menos 3 horas e meia e o estabelecimento do Fundo Setorial do Audiovisual.

A carta também fala em "governo ilegítimo" e "crise institucional".

